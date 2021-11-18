محمد راتب



أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المعين د.سعد الشبو أهمية التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التقنية في النهوض بالعمل التعاوني، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكتمل ما لم تصاحبه دورات تدريبية متخصصة ومكثفة لتمكين العاملين في الجمعيات التعاونية أو الراغبين في العمل في هذا المجال من الحصول على أسباب المعرفة لكل تفاصيل العمل التقني وتفريعاته بالاتفاق مع متخصصين من أهل الخبرة.



جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الشبو بعنوان «أهمية التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية التقنية في النهوض بالعمل التعاوني»، وذلك تلبية لدعوة رئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عبد الظاهر عثمان لحضور الندوة العلمية «التعاونيات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة» في الغردقة بجمهورية مصر العربية، وقد قام د.الشبو عقب الندوة بتكريم الرئيس د.عثمان على جهوده في تعزيز العمل التعاوني ودعواته لتحديث الطرق والأدوات لتواكب متطلبات السوق والتطور التكنولوجي.



وذكر أن مفهوم التعاون اتجه نحو البعد الاقتصادي بسبب تطور الحياة، ما جعل التجارب التعاونية تختلف من دولة إلى أخرى، موضحا أن الحركة التعاونية الكويتية قامت منذ وقت مبكر بالأخذ بأسباب التطور، والاتجاه إلى اعتماد العمل التقني وبصورة تدريجية بكل أعمال وأقسام الجمعيات التعاونية، وجعلت من البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات إطارا متكاملا تعمل عليه الشبكات الرقمية، وتتضمن هذه البنية الأساسية مراكز البيانات وأجهزة الحاسوب وشبكات الحاسوب وأجهزة إدارة قواعد البيانات.



وبين أن الجمعيات أبرمت عقودا واتفاقات مع شركات متخصصة في مجالات الحاسب الآلي وتطبيقاته لإدخال الأنظمة الآلية المتكاملة في عملها، وما يستتبع ذلك من تدريب وتعليم وتوفير برامج وأجهزة حديثة، مؤكدا أنه ليست هناك فرصة للتطور ومواكبة عصر المعلومات دون الاندماج في الثورة المعلوماتية.