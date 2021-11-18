قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن إسرائيل نفذت عدوانا صاروخيا جديدا استهدف «أحد الأبنية الفارغة» جنوب دمشق فجر امس.



ونقلت الوكالة عن مصادر، قولها ان العدو الإسرائيلي ضرب المنطقة «بصاروخين من اتجاه الجولان». وأضافت المصادر، وفقا لـ «سانا»، أنه «تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، دون وقوع إصابات». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذا هو الاستهداف رقم 25 الذي تقوم به إسرائيل على الأراضي السورية جوا وبرا منذ بداية 2021. ويأتي الاستهداف عشية صدور تقرير الجيش الإسرائيلي السنوي لتقييم الأوضاع الأمنية «تقييم الوضع لعام 2022»، وجاء فيه أن تحديات الأمن القومي الإسرائيلي على الجبهة الشمالية (سورية ولبنان) شهدت تحسنا ملحوظا خلال 2021، بعد سنوات من التوتر. وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الأول، إلى انخفاض مستوى التهديد على الجبهة مع سورية، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني على حدودها الشمالية.