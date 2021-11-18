كرّم وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس فريق المستقبل التابع للجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار بمناسبة مشاركتهم في عدة منافسات عالمية وحصولهم على جوائز باسم الكويت في معارض متخصصة للاختراعات والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبــال الوزيــر الفـــارس وفـــد الجمعية برئاسة رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب وبحضور المدير الفني للجمعية أحمد مظفر والمستشار سالم الحربي.

وأعرب الفارس فخره واعتزازه بلقاء كوكبة من المخترعين الشباب، وقال: إن ما يشعرنا في الفخر والاعتزاز هو تشجيع الكويت لعملية الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لدى مواطنيها، وخاصة فئة الشباب والذي يأتي تماشيا مع خطتها التنموية لعام 2035 في تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي قائم على المعرفة والابتكار فأصبح الاستثمار في الابتكار اليوم أمرا حتميا وضروريا لتعزيز الإبداع البشري والإنتاج الاقتصادي.

وتوجه بالشكر لرئيسة وأعضاء الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار وبشكل خاص للمشرفين على فريق المستقبل لاحتضانهم واستثمارهم الأمثل للثروة البشرية وتنمية قدرات أبنائنا في مجال الابتكار والاختراع.

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية د.فاطمة الثلاب بدعم واهتمام الوزير الفارس بكل قضايا المبتكرين، والجهود والمبادرات التي تصب في مصلحة تعزيز البحث العلمي وإبراز المواهب الكويتية، وتوفير الإمكانيات في سبيل تعميم ثقافة الابتكار.

ودعت الثلاب إلى الاستفادة من خبرات المخترعين في تعزيز منظومة الابتكار، متوجهه له بالشكر لاحتضان الوزير لأبنائه المخترعين كرئيس فخري للجمعية وتقديم الدعم لهم من خلال تكريمهم.