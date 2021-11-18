عبدالعزيز الفضلي



تستضيف الكويت ممثلة بجمعية الكشافة الكويتية صباح اليوم الاجتماع الـ 31 لرؤساء الجمعيات الكشفية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيتم من خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المهمة بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية الخليجية، وقد عقدت اللجنة الفنية الكشفية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 38 تم خلاله بحث عدة موضوعات، منها تنفيذ قرارات الاجتماع الـ30 لرؤساء الجمعات الكشفية بدول مجلس التعاون، والتصور النهائي لوثيقة ميثاق العمل التطوعي (المملكة العربية السعودية) ومتابعة فعالية الجائزة الأولى للابتكار والإبداع الكشفي (الإمارات العربية المتحدة)، إضافة الى مناقشة توصيات الفريق المكلف بتحليل الواقع للجمعيات الكشفية الخليجية وورشة عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعيات الكشفية فبراير 2020 (سلطنة عمان) وعرض نتائج الدراسة البحثية لتنمية العضوية الكشفية (المملكة العربية السعودية) وتقرير آلية عمل لجنة رواد الكشافة (الكويت).