علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.07% على أساس شهري بمقدار 500 مليون دولار، وبذلك تحتل الكويت المرتبة الثالثة خليجيا ويأتي هذا التراجع بعد الارتفاع الذي حدث في أغسطس الماضي.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغت قيمة حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال شهر سبتمبر الماضي 46.3 مليار دولار منخفضة عن مستويات اغسطس الماضي البالغة 46.8 مليار دولار.



وعلى اساس سنوي فقد تراجعت ايضا الكويت لحيازتها للسندات الأميركية بنسبة 0.64%، وأيضا مقارنة بمستوياتها السابقة البالغة 46.6 مليار دولار في سبتمبر 2020، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 12.03 مليار دولار فيما تبقى النسبة الكبرى من السندات طويلة الأجل بقيمة 34.27 مليار دولار.



وعلى صعيد حيازات دول الخليج من السندات الأميركية، فقد تباينت استراتيجية دول الخليج تجاه السندات الأميركية خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت استثمارات السعودية الى 124.3 مليار دولار، مقارنة بـ 124.1 مليار دولار في اغسطس الماضي، منها 100.44 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و23.85 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما تراجعت استثمارات الإمارات الى 58.8 مليار دولار مقارنة بـ 58.7 مليار دولار في أغسطس الماضي، منها 32.38 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و25.73 مليار دولار سندات قصيرة الاجل، كما خفضت قطر استثماراتها إلى 6.11 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.37 مليارات دولار في اغسطس الماضي وجميعها سندات طويلة الاجل.



فيما ارتفعت استثمارات عمان خلال سبتمبر لتصل الى 5.36 مليارات دولار منها 5.30 مليارات دولار طويلة الاجل و62 مليون دولار قصيرة الاجل مقارنة بـ 5.04 مليارات دولار خلال أغسطس الماضي. وارتفعت ايضا استثمارات البحرين الى 511 مليون دولار منها 54 مليون دولار سندات طويلة الاجل 457 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الثامن والعشرين على التوالي على المركز الاول بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1.22 تريليون دولار متراجعة عن مستويات اغسطس الماضي البالغة 1.32 تريليون دولار.