أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف تقريبا في شهر اكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل الى 67 مليار ين (ما يعادل 583 مليون دولار) بفضل قوة اداء الصادرات. وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان قفز في الشهر الماضي بنسبة 189.1% ليظل مرتفعا للشهر السابع على التوالي.



وأضافت ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 13 عاما وتسعة اشهر.



وأوضحت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 105.4% على اساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 75.9 مليار ين (661 مليون دولار) في ارتفاع للشهر السابع على التوالي فيما انخفضت وارداتها من اليابان للشهر الثاني على التوالي بنسبة 35.0% لتصل الى 9.0 مليارات ين (78 مليون دولار).



وأشارت البيانات الى ان فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع بنسبة 134.8% ليصل الى 610.6 مليارات ين ياباني (5.3 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 78.9% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 94.2% من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 80.6% فيما هبطت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 12.9% بسبب ضعف الطلب على السيارات.



وذكرت ان اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا بقيمة 67.4 مليار ين (587 مليار دولار) لتسجل عجزا للشهر الثالث على التوالي بعد تراجع صادرات السيارات بنسبة 36.7%.