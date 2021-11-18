أكد منسق قائمة المستقبل الطبي د.طارق دشتي أن القائمة ستخوض انتخابات الجمعية الطبية الكويتية، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون لتعديل الكادر المالي للأطباء عبر اقرار قانون جديد، فضلا عن تثبيت البدلات المستحقة المقطوعة دون وجه حق اعتمادا على المواد 80 ـ 81 بقانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى رقم 2020/70 مما يلزم أصحاب القرار بتقدير دور الاطباء، خاصة بعد البطولات التي سطروها في أزمة «كوفيد-19».



وذكر د.دشتي أنه في حال النجاح في انتخابات الجمعية الطبية سيتم استخدام كل السبل والطرق القانونية لإقرار الحقوق المالية للأطباء عبر الحكومة ومجلس الامة.



وأشار د.دشتي إلى أن من الخطط المهمة التي سيتم العمل بها هي السعي لتصنيف مهنة الطب إلى «شاقة» نظير ما يبذلونه من تضحيات، وأثبتت ذلك أزمة كورونا. ولفت د.دشتي إلى أن هناك مطالبة مهمة أيضا سيتم العمل بها تتمثل في تعديل آلية مكافآت الأعمال الممتازة لتكون على أسس ومعايير واضحة تضمن مبدأ العدالة بين الزملاء والزميلات الأطباء والطبيبات.