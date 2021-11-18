بيروت - عامر زين الدين



زار سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي ابي المنى امس دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والتقى سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على رأس وفد من المجلس المذهبي ومشيخة العقل.



وشدد الشيخ ابي المنى عقب لقائه المفتي دريان على الاجتماع على «الكلمة الطيبة التي نريدها أن تكون كلمة كل المرجعيات الروحية في لبنان، كل الوطنيين في لبنان، لأننا وصلنا إلى منعطف خطير في الواقع اللبناني، أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أو كان على كل المستويات. هناك أمور خطيرة، لكن ما يبقي الأمل وجذوة الأمل متقدة في هذا الوطن هو أن المحبة تجمعنا، الرحمة الإسلامية تجمعنا، الأخوة الوطنية والإنسانية تجمعنا، فلماذا لا نستفيد من هذه القيم الأساسية في أدياننا؟ ولماذا لا يكون لرؤساء الطوائف، الرؤساء الروحيين دور في إعادة الأمل، في رفض اليأس عند شبابنا وعند أبناء مجتمعنا؟ لماذا لا ننطلق لكي نلتقي على هذه الوحدة الوطنية، وعلى هذه المبادئ الروحية والإنسانية الجامعة؟».



ودعا ابي المنى في المجلس الشيعي على «حصر الخلافات مهما كانت، والبناء على قواسم مشتركة للتخفيف من الازمات والضغوطات عن المواطنين اقتصاديا واجتماعيا، والدور الواجب القيام به من قبل المراجع الروحية ومنها عقد قمة روحية إسلامية - مسيحية في أي مكان».



بدوره، شدد الشيخ الخطيب على «دور المرجعيات الروحية للتخفيف من الأزمات، حيث مواقف البعض تزيد من التشنجات الحاصلة حاليا، والمواقف بيننا وبين سماحته متفقة».