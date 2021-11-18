تحت رعاية مديرة المعهد العالي للخدمات الإدارية بالإنابة وداد المضف، نظم قسم الإدارة المكتبية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإخاء الوطني محاضرة «التسامح قيمة إنسانية» تحدثت خلالها عضوة هيئة تدريب بالمعهد وعضو الجمعية الكويتية للإخاء الوطني فاطمة معرفي، عن التسامح وقيمته واثره على النفس وعلى الآخرين والتعرف على النقاط الإيجابية والسلبية في العلاقات مع الآخرين.



وأوضحت معرفي ان التسامح خلق من أخلاق جميع البشر فهناك من تكون لديه القدرة على التسامح بشكل سريع، وهناك من يحتاج فترة من الوقت للتسامح، مضيفة أن التسامح هو دواء داخلي للإنسان ويجب العمل على تعويد النفس على التسامح مما يساعد على التخلص من الطاقات السلبية.



وأضافت أن التسامح يبدأ من تقبل الآخر وتقبل الحريات الفكرية والعقائدية التي لا تسيء للآخرين، مستشهدة بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحث على التسامح. وفي ختام المحاضرة، تم فتح باب النقاش والرد على الأسئلة.



حضر المحاضرة كل من عضو الجمعية الكويتية للإخاء الوطني المحامي حمود عبدالوهاب، ورئيس قسم الحاسب الآلي بالمعهد محمد الصراف، ورئيسة قسم الإدارة المكتبية بالمعهد منيرة الجاسر، ورئيسة مكتب الجودة والاعتماد الأكاديمي بالمعهد منى المطوع وعدد من الأساتذة وطالبات المعهد.