«أقسمت أن أفعل أكثر مما يفعل توم كروز في كل مجال»
ويل سميث، الممثل الأميركي، يكتب في مذكراته، عن رغبته في التفوق على توم كروز ليصبح أفضل ممثل في العالم.
«سأسجن الفاسدين من إدارة الرئيس دوتيرتي حال انتخابي رئيسا»
ماني باكياو، الملاكم والمرشح الرئاسي الفلبيني، يتوعد الفاسدين في إدارة الرئيس دوتيرتي الحالية، بالسجن، واستعادة الأموال المسروقة لخزانة الدولة.
«ونحن صغار، قرر والدي اعتزال وظيفته والتفرغ تماما لتدريبي على التنس مع أختي»
سيرينا وليامز، لاعبة التنس الدولية، تحكي كيف ترك والدها وظيفته للتفرغ لتدريبها مع أختها فينوس على التنس، مؤمنا بأنهما قادرتان على الفوز في مسابقات التنس.
«ثروة إيلون ماسك وجيف بيزوس معا، تعادل ما يمتلكه نصف الأميركيين غير الأغنياء»
بيرني ساندرز، السياسي الأميركي الديموقراطي، يقول إن عدم عدالة توزيع الثروة يؤدي إلى ضياع الديموقراطية في أميركا.