القاهرة - سامي عبدالفتاح



يوم ملتهب في أجواء الدوري المصري مع ختام الجولة الرابعة والذي يشهد اليوم 5 مباريات من العيار الثقيل والجماهيري. ويبدأ اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت بلقاء المصري البورسعيدي مع بيراميدز، ويستضيف طلائع الجيش نظيره غزل المحلة، وفي السادسة والنصف بتوقيت الكويت يلعب انبي مع سموحة والاسماعيلي والزمالك، فيما تختتم الجولة في التاسعة مساء بتوقيت الكويت بلقاء الأهلي مع المقاولون العرب.



إلى ذلك، توّج رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بجائزة أفضل رئيس ناد في مصر، وذلك خلال حفل «أوسكار المساء»، الذي أقامته مؤسسة دار التحرير، لتكريم أبرز النجوم والرياضيين في مصر لعام 2021، برعاية وزير الرياضة د.أشرف صبحي، كما توج حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بجائزة خاصة تقديرا لجهوده في قيادة القلعة البيضاء في ظل أزماتها العديدة.



وفي الحفل ذاته، اختارت اللجنة المنظمة، باتريس كارتيرون أفضل مدير فني للموسم المنقضي، واللاعبين مجدي أفشة (أحسن لاعب) ومحمد الشناوي (أحسن حارس)، ومحمود الونش (أحسن مدافع)، وطارق حامد (أحسن لاعب وسط) ومحمد شريف (أحسن مهاجم) واليو ديانغ (أحسن أجنبي)، وأكرم توفيق (أحسن لاعب صاعد). من جهة أخرى، توّج فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط للعام الثاني على التوالي بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-67 في إياب نهائي الدوري الذي أقيم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر بعد ان خسر لقاء الذهاب مستفيدا من فوز فريق الشباب على الاتحاد في لقاءي النهائي.