هادي العنزي

تولع بالصيد منذ عام وعشق الطريقة التقليدية «الخيط» ووجد الشطارة بطريقة الترديعة وأولى محطاته قطعة الدعية، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق جاسم بخش الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع أخيه، وماهي أفضل أماكن الصيد حاليا، ومتي يكثر صيد سمكة الشيم واماكنها، وما هي السمكة الحاضرة الآن، كما اطلعنا بخش على اماكن الهامور وييمته، وأين يتواجد الشعم دائما، واكثر ما يضايق الحداقة في البحر والأمنية التي يود ان تتحقق والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة فإلي التفاصيل:



بلشت الحداق والصيد في سنة 2020 وطلعتي الاولى كانت مع اخوي الكبير حسين واول مكان ذهبت اليه قطعة الدعية وبعدها الركسة والاماكن القريبة منها، وقد تعلمت من اخي كل شيء تقريبا من الترديع والموادع وحسبة المايات وشكة الييمة واماكن صيد الاسماك وأشياء أخرى كثيرة، وبنفس الوقت كنت أتابع الحداقة الكبار وأتعلم منهم.



الجون الأفضل للصيد



ويضيف: للأمانة ولا مرة طلعت حق شماهي فقط مرة واحدة اصطدت فرخ شماهي تحت جسر جابر تقريبا تحت الشراع وكان بشهر مارس، وحاليا افضل مكان للصيد جون الكويت خصوصا الحيشان كل سمجة موجودة تحت جسر وصلة الدوحة متوافر السبيطي والنويبي والشعم، السبيطي مزاجي لأبعد الحدود ولا اعتقد انك تصيده بكل طلعة وطبعا غرامه الييمة الحية واذا مو متوافرة نص ميدة من الذيل وركتك باع كامل وميدار عود.



الشيم مع الرطوبة



ويتابع: الشيم يبين بكثرة بالرطوبة الشديدة ومعروف مكانة الدردور ييمته يميام محاياه، وطبعا حاليا اغلب الشباب يستخدمون لها الجق بالدردور، اما بالنسبة للهامور مكانه بالطبعانات والاماكن الصخرية الكبيرة وييمته الجم والمجوه (محاياه) ويفضل تطلع له بمايات الفساد.



موسم النقرور



ويضيف: بما اني حداق جديد للامانة ما طلعت للنقرور ولكني قاعد اجهز حق موسمه، وفي السابق الوالد ربي يحفظه كانت طلعاته حق النقارير التي تخرع وكان يروح حق جزيرة عوهة ويستخدم اكثر من ييمة واغلبها الربيان ويرجع بمطارتين، الشعم دائما يكون بين الصخر وييمته المفضلة الشريب والربيان السعودي الاخضر ومتواجد بكثرة بالحيشان والدوحة والرقوق، والنويبي متواجد بكل مكان تقريبا وكثرته بالونانة والركسة والدعية وعوهة وييمته الميد وصلاخة الميد والربيان السعودي الاخضر.



الشطارة بترديعة الخيط



ويقول: للأمانة ما تعمقت بالطرق غير التقليدية لأن بصراحة استمتع بالطريقة المعروفة انك تقط خيطك وتنطر الرزقة وطبعا الشطارة تكون بطريقة ترديعتك حق الخيط مثلا ركة علاق تكون طويلة كل هذا يفرق معاك على المكان الذي انت فيه ونوع السمجة الموجودة والييمة اللي تستخدمها بالمختصر سحبة الخيط متعة نفسية.



ختامية



واختتم بخش قائلا: اكثر شي يضايقني في البحر بعض اصحاب الطراريد الذين يمرون عليك بسرعة عالية ولا يحترمون الحداقة الجالسين يحدقون، وغير ذلك شباك الصيد (العديد) والتلوث الذي دمر البحر، وأتمنى ان المسنات بالديرة تفتح 24 ساعة حالها حال مسنة الوطية لأن عليها ضغطا وزحمة وفوق كل هذا الماية رايحة بعض المرات واقعد بالساعات بس عشان أصعد طرادي أو انزله وربي يحفظ الجميع.