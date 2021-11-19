يحيى حميدان



شهد سوق انتقالات المحترفين الأجانب في أنديتنا حركة غير مسبوقة بـ «الميركاتو الصيفي» بعدما دخلت فرق الدوري الممتاز الصراع بقوة لاستقدام نوعية لاعبين أفضل مما اعتدنا عليهم في السنوات الأخيرة.



ويبدو أن حالة الركود التي صاحبت أزمة فيروس «كورونا» ساعدت الأندية على توفير مبالغ مالية كبيرة جراء توقف معظم الفرق والألعاب لديها، وهو ما ساهم في رفع القيمة المالية للصفقات بشكل عام.



وخطف نادي الكويت الأنظار بصفقاته «المليونية»، حيث استقطب كلا من الغيني سيدوبا سوماه والكونغولي ديوميرسي مبوكاني وهما صاحبا القيمة السوقية الأعلى في دورينا حسب موقع «ترانسفيرماركت» العالمي المتخصص، حيث يحظى كل منهما بقيمة تصل إلى 2 مليون يورو.



ولم تكن صفقات «الأبيض» الأخرى عادية، حيث ضم المغربي مهدي برحمة، الذي تصل قيمته الى 500 ألف يورو، بزيادة 100 ألف عن المدافع الأسترالي ريان ماكغوان.



وتعتبر تشكيلة الفريق الكويتاوي الأعلى قيمة في موقع «ترانسفيرماركت»، حيث تصل قيمتها الى 11 مليون يورو.



ويعد القادسية الأقرب لنادي الكويت من حيث القيمة السوقية، ولكن بفارق كبير، إذ يقيم الموقع العالمي تشكيلة «الأصفر» بـ 3.98 ملايين يورو، وتبدو صفقات الفريق القدساوي متقاربة القيمة نسبيا، باستثناء حصول البوسني بنيامين تاتار على تقييم يصل الى 800 ألف يورو، فيما يأتي بعده الألباني لورانس تراشي (450 ألفا) والجامايكي روماريو وليامس (400 ألف) والعراقي علي فائز (300 ألف).



ويأتي العربي بالمركز الثالث بـ 3.33 ملايين يورو عبر صفقاته التي أبرمها مع التونسي أيمن محمود والكرواتي جوسيب كنزيفيتش اللذين يحظيان بتقييم يصل الى 500 ألف يورو لكل منهما، فيما لم يتم تصنيف بقية محترفيه الأجانب بمن فيهم النجم الليبي السنوسي الهادي.



وحقق التضامن القفزة الأكبر في موقع «ترانسفير ماركت» بعدما جاء في المركز الرابع بـ 2.93 مليون يورو، وذلك بعد تعاقده مع أسماء معروفة تشارك باستمرار في صفوف منتخباتها مثل الهولندي رولي نوناتو (500) ومواطنه كوينسي هوي (450)، علما أنهما يمثلان منتخب كوراسوا المنتمي لمنتخبات أميركا الشمالية، بالإضافة إلى التوغولي أولوج بلاكا (400 ألف)، ولم يدخل نجما المنتخب البحريني عبدالله الهزاع وعلي حرم في تقييم «العنيد» لدى الموقع، إلا أنه يصنف الأول بـ 225 ألف يورو والثاني بـ 175 ألف يورو.



وفي بقية تقييم فرق الدوري الممتاز، يأتي السالمية (2.58 مليون) خامسا، والفحيحيل (1.53 مليون) سادسا، وكاظمة (1.48) سابعا، والشباب (1.20) ثامنا، واليرموك (1.08) تاسعا، ويقبع النصر في المركز العاشر والأخير بـ 750 ألف يورو، علما أن بعض محترفي «العنابي» الجدد لم يتم إدراجهم في التقييم.



وما ساهم في دخول «السماوي» و«الأشاوس» في مقدمة التقييم هو استمرار المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو مع الأول، حيث يعتبر الرابع من حيث قيمة المحترفين الأجانب السوقية في دورينا بـ 650 ألف يورو، وتعاقد الثاني مع المدافع البرازيلي ويلسون مايا والذي يعد تصنيفه المقدر بـ 475 ألف يورو مرتفعا.