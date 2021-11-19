في إنجاز جديد ورائد على مستوى شركات الاستثمار، حصدت شركة إن سي إم للاستثمار جائزة جديدة تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز التقديرية خلال الأعوام الماضية، حيث حازت الشركة جائزة «وسيط الفوركس الأكثر موثوقية لعام 2021» من مؤسسة وورلد بزنس أوتلوك. وجاء فوز شركة إن سي إم للاستثمار بهذه الجائزة المرموقة من مؤسسة وورلد بزنس أوتلوك والتي تعتبر واحدة من بين المجلات المتخصصة والرائدة في العالم، تتويجا لمسيرة الشركة ونجاحاتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2021، لتؤكد شركة إن سي إم من جديد مكانتها المرموقة كواحدة من بين شركات الاستثمار والتداول الإلكتروني الرائدة في الكويت والمنطقة.



وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، إن مؤسسة وورلد بزنس أوتلوك كرمت فريق عمل الشركة وعلى رأسهم المدير المالي طيار شريف الذي حصل على جائزة المدير المالي الأفضل إقليميا. وفي هذا السياق، قال شريف: «يعتبر حصولنا على هذا التقدير الدولي من مؤسسة عالمية مرموقة مثل وورلد بزنس أوتلوك دليلا على قدرة وكفاءة فريق الشركة في تقديم خدمات ومنتجات متطورة ومبتكرة، ونحن سعداء بهذا التكريم، لكوننا دائما من أولى الشركات المتواجدة في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية على الدوام وتحقيقنا المزيد من الإنجازات فهي الجائزة الثانية التي تحصل عليها الشركة هذا العام، حيث كنا قد حصلنا على جائزة أفضل وسيط إلكتروني معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي في معرض فوركس دبي اكسبو الذي قد عقد في سبتمبر الماضي».