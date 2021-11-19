لجنة خاصة بمشاركة عدة جهات لإنتاج طاقة نظيفة

بشرى شعبان



بعنوان «خارطة الطريق نحو التحول في الطاقة بالكويت» نظمت الأمانة العامة للتخطيط أمس ورشة عمل بمشاركة المكاتب الدولية المقيمة وعدد من جهات القطاع الحكومي والخاص ذات العلاقة.



وفي البداية، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد المهدي ان الورشة تستهدف استعراض الخطوات الخاصة بالتحول الى الطاقة المستدامة، مشيرا الى ان الأمانة العامة شكلت لجنة برئاسته وعضوية مجموعة من الجهات ذات العلاقة لإنتاج طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، كاشفا عن إجراء دراسة حول ذلك أسفرت عن 4 ركائز رئيسية في مجال الطاقة وهي: تنوع مزيج الطاقة، كفاءة استخدام الطاقة والأداء والمعايير البيئة، الى جانب تنوع الاقتصاد وخلق فرص للعمل بالإضافة الى تقنيات إدارة الكربون للوصول إلى هدف صفر انبعاثات.



وأضاف ان هذه الركائز تستخدم لدمج القطاع الخاص والجهات الصناعية والمجتمع لضمان المضي في مسار الاستدامة، مبينا ان الورشة تطرقت الى التطورات المحلية في مجال الطاقة ونقاط الضعف المتعددة التي تواجه الكويت الى جانب التحديات البيئية، ويتعين على الكويت دمج الطاقة المستدامة كعنصر أساسي في السياسات الإنمائية الوطنية عبر الربط المباشر بين أهداف السياسة العامة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والتخطيط الحضري، مشيرا إلى ان السياسات العامة في الكويت تحاكى اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة عبر إنشاء مجموعة من المشاريع أهمها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وغيرها، لافتا الى ضرورة إعادة هيكلة للآلية التي تعمل بها الدولة وتفعيل الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل.



بدوره، أشار مدير إدارة شؤون المجلس واللجان في الإمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط خالد الديحاني الى حرص الأمانة العامة على مشاركة جميع الجهات المعنية بأمور الطاقة في الكويت في هذه الورشة لتبني ما يطرح من أفكار وسياسات لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات المتوقعة في حال الاستمرار على النهج الحالي نفسه ومعرفة العوائد الاستثمارية وأثرها على ميزانية الدولة عند تطبيق سياسات التحول بالطاقة. يذكر ان الكويت كانت من ضمن 198 دولة وقعت على اتفاقية باريس عام 2015 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيير المناخي التي تدعو للحد من الاحتباس الحراري العالمي.