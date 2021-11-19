عادل الشنان



أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن إطلاق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل».



وأضاف الرويح في تصريح صحافي ان الخدمات الجديدة تأتي ضمن 9 خدمات يجري العمل على إطلاقها تباعا في التطبيق تسهيلا على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، مشيرا إلى أن الخدمات الثلاث الأولى التي أطلقت هي: طلب توثيق قسائم مع سداد، طلب توثيق بيوت مع سداد، طلب إعادة قيد ملف إسكاني ملغى.



وأشار إلى أن هناك 93 ألف مواطن ممن قاموا بتحميل «سهل» يستفيدون من خدمات المؤسسة الإلكترونية عبر التطبيق، نظرا لأن أرقامهم المدنية مرتبطة بالأنظمة الآلية والتي تبين لهم خلال تصفح الخدمة إمكانية متابعة معاملاتهم سواء كانت طلبا قائما، تخصيصا، توزيعا، توثيقا، طلبا ملغى، قسائم خاصة.



وذكر أن المؤسسة مستمرة في تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الإلكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية إلى الرقمية الكلية سواء على مستوى الخدمات المقدمة في الموقع الإلكتروني أو تطبيق «سهل» الحكومي، مؤكدا حرص المؤسسة على زيادة الخدمات الإلكترونية عبر «سهل» لتسريع الدورة المستندية على المواطنين في تقديم طلباتهم ومعاملاتهم، مبينا أن هناك مجموعة أخرى من الخدمات تقدمها «السكنية» ومنها خدمة الخط المباشر والخاصة بالرد على استفسارات المواطنين اليومية.



وبين ان أبواب المؤسسة مفتوحه لتلقي الملاحظات والأفكار التطويرية من المواطنين، في حين ان هناك حرصا على توفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطن واطلاعه على ملفه بكل شفافية، ومستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله والمقيدة طلباتهم حتى نهاية يونيو 2001 وما قبل، حيث إن التقديم يكون عبر المنصة المخصصة في موقعها الإلكتروني Pahw.gov.kw.