أسامة دياب



أقامت السفارة الهندية لدى البلاد بالتعاون مع مركز تسهيل الصادرات الهندية التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في ماهاراشترا ندوة افتراضية بعنوان «تصدير المنتجات الهندية إلى الكويت» جمعت بين مصدري المنتجات الزراعية من الهند ومستورديها من الكويت وتعتبر الندوة جزءا من فعاليات ترويجية للتجارة والأعمال والاستثمار تحت شعار «Aatmanirbhar Bharat».



وافتتح السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج الندوة بالتأكيد على قوة القطاع الزراعي الهندي، وحث مصدري المنتجات الزراعية الهندية على التعاون مع المستوردين الكويتيين لتعزيز تصدير المنتجات الزراعية إلى الكويت.



ولفت إلى ان الهند من أكبر مصدري الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية إلى الكويت، مشيرا إلى أن الهدف من الندوة هو ضمان الحصول على المنتجات الزراعية من الهند واستكشاف طرق مختلفة لإجراءات تصدير أكثر سلاسة. وشهدت الندوة مشاركة قوية من المسؤولين عن القطاع الزراعي والموردين الهنود والمستوردين الكويتيين. وخلال الندوة تبادل خبراء من كل من الهند والكويت المعلومات التفصيلية والخبرات في هذا القطاع.