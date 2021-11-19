الشركة تعمل منذ عقد من الزمان وفق مهنية وكفاءة عالية تعتبر أساس العمل

في إنجاز جديد ورائد على مستوى شركات الاستثمار، حصدت شركة «إن سي إم للاستثمار» جائزة جديدة تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز التقديرية خلال الأعوام الماضية، حيث حازت الشركة جائزة «وسيط الفوركس الأكثر موثوقية لعام 2021» من مؤسسة «وورلد بزنس أوتلوك».



وجاء فوز شركة «إن سي إم للاستثمار» بهذه الجائزة المرموقة من مؤسسة «وورلد بزنس أوتلوك» والتي تعتبر واحدة من بين المجلات المتخصصة والرائدة في العالم، تتويجا لمسيرة الشركة ونجاحاتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2021، لتؤكد شركة إن سي إم من جديد مكانتها المرموقة كواحدة من بين شركات الاستثمار والتداول الإلكتروني الرائدة في الكويت والمنطقة.



وقالت شركة «إن سي إم للاستثمار» في بيان صحافي، ان مؤسسة «وورلد بزنس أوتلوك» كرمت فريق عمل الشركة وعلى رأسهم المدير المالي طيار شريف الذي حصل على جائزة المدير المالي الأفضل إقليميا.



في هذا السياق، قال اطيار شريف «يعتبر حصولنا على هذا التقدير الدولي من مؤسسة عالمية مرموقة مثل «وورلد بزنس أوتلوك» دليلا على قدرة وكفاءة فريق الشركة في تقديم خدمات ومنتجات متطورة ومبتكرة، ونحن سعداء بهذا التكريم، لكوننا دائما من أولى الشركات المتواجدة في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية على الدوام وتحقيقنا المزيد من الإنجازات فهي الجائزة الثانية التي تحصل عليها الشركة هذا العام، حيث كنا قد حصلنا على جائزة أفضل وسيط إلكتروني معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي في معرض فوركس دبي اكسبو الذي قد عقد في سبتمبر الماضي».



واستطرد شريف أن حصول شركة إن سي إم للاستثمار على جائزة وسيط الفوركس الأكثر موثوقية هو فخر للشركة ولكل العاملين فيها، حيث ان المحافظة على ثقة العملاء وولائهم في ظل ازدياد الشركات الوهمية وحالات الاحتيال ليس بالأمر اليسير، ولكن في إن سي إم للاستثمار تم بناء ثقة العملاء منذ اليوم الأول لتأسيسها وكانت لدينا القدرة على المحافظة على هذه الثقة وتدعيمها بالمصداقية والأمان فاستمرت على مدى السنوات، فلقد عملت إن سي إم للاستثمار لأكثر من عقد من الزمان ولاتزال المهنية والكفاءة والثقة هي اللبنة الأساسية في استمرار أعمالها حتى اليوم.



واختتمت الشركة تصريحاتها بشكر جميع فريق المهنيين العاملين فيها لاسيما مع جهودهم الأخيرة بعد افتتاح خدمة العملاء على مدار24/6 والتحديث الجديد لتطبيق إن سي إم للاستثمار للهواتف الذكية الذي لاقى إقبالا واسعا وساهم في زيادة أعداد المستخدمين وتسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتداول الإلكتروني.



تجدر الاشارة إلى أن مؤسسة وورلد بزنس اوتلوك تعتبر مجلة إلكترونية ومطبوعة تقدم تقييمات وتحليلات وتغطيات بشكل شامل للصناعة المالية والأعمال الدولية والاقتصاد العالمي، وتستند في جوائزها إلى الأرقام والبيانات المالية ومعدلات النمو المعتمدة إلى جانب معايير فنية متعارف عليها عالميا لقياس ثبات واستقرار أداء الشركات المتخصصة.