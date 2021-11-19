«منذ 2018، لم يقضيا الكريسماس، مع العائلة الملكية»
الأمير هاري وميغان ماركل، لن يتمكنا من قضاء أعياد الكريسماس مع الأسرة الملكية، وفق صحيفة بيدج 6.
«غادرت منزل عائلتي منذ 20 سنة، وكافحت ونجحت، لكنهم لم يتركوني أعيش»
بريتني سپيرز، المغنية الأميركية (39 سنة)، تحتفل بانتهاء الوصاية عليها رسميا، وتشكر من ساعدوها، وتنتقد عائلتها، عبر تويتر.
«خطورة كوفيد ستضمحل لتصبح مثل الإنفلونزا الموسمية مع منتصف 2022»
بيل غيتس، المليونير الأميركي، يتوقع اضمحلال خطورة كوفيد ليصبح مماثلا للإنفلونزا الموسمية.
«شكرا سيدي القاضي على وجبات الغذاء العضوي»
جاكوب شانسلي، الأميركي المتهم باقتحام الكابيتول، يشكر القاضي الفيدرالي، على الموافقة على طلبه بتناول غذاء عضوي حصريا داخل السجن، ويتلقى حكما بـ 41 شهرا سجنا.