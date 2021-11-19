الأمير هاري وميغان ماركل، لن يتمكنا من قضاء أعياد الكريسماس مع الأسرة الملكية، وفق صحيفة بيدج 6.

«منذ 2018، لم يقضيا الكريسماس، مع العائلة الملكية»

«غادرت منزل عائلتي منذ 20 سنة، وكافحت ونجحت، لكنهم لم يتركوني أعيش»