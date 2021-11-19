أقيمت دعوى في لوس أنجيليس الأربعاء على الممثل أليك بالدوين، الذي قتل عرضا امرأة خلال تصوير فيلم، تتهمه بأنه «لعب الروليت الروسية» عندما اسـتـخـدم سلاحا من دون التزام قواعد السلامة المتبعة في صناعة السينما. وباتت المسؤولة عن التنسيق خلال التصوير مامي ميتشل بذلك ثاني عضو في طاقم الفيلم يقيم دعوى على بالدوين والمنتجين الآخرين في قضية مقتل مـديرة التصوير في فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر الفائت بعيار ناري أطلقه بالدوين عرضا من مسدس. وأكدت ميتشل التي تولت استدعاء النجدة فور وقوع الحادث، أنها عانت «اضطرابات نفسية» وغيرها ناتجة من الأذى «الذي سببه عمدا» مسؤولو الإنتاج. واعتبرت وكيلة ميتشل المحامية غلوريا الريد في مؤتمر صحافي في لوس انجيليس، أن «الأحداث التي أدت إلى إطـلاق بالدوين النار من بندقية تحوي رصاصا حيا لم تكن ناجمة عن مجرد إهمال».



ورأت أن بالدوين «اختار لعب الروليت الروسية عندما استخدم سلاحا من دون التحقق منه ومن دون أن تفعل ذلك بحضوره المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم». ووصفت المحامية سلوك بالدوين ومنتجي «راست»، بأنه «خطر». واسـتـهدفت الدعوى أيضا مسـاعد المخرج ديفيد هالز الذي سلم السلاح إلى بالدوين، وأخبره بأنه غير مؤذ، والمشرفة على الأسلحة فـي مـوقع التصوير هانا غوتييريز ريد.