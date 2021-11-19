عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان نسبة إنشاء وإنجاز وصيانة 40 عمارة من السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية من مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية، والتي تحوي 740 شقة بقيمة 74 مليونا و896 ألفا و581 دينارا، قد بلغت فعليا 84.30‎‎% رغم أنها من المفترض تعاقديا ان تكون 100%.



وقالت المصادر ان المشروع يعاني من التأخير في الأعمال وكان من المفترض تسلمه في شهر يونيو 2021 الماضي، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع حسب وتيرة الأعمال الحالية آخر يناير 2022.



وأكدت المصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بإنذار المتعهد بسحب الأعمال، مؤكدة ان نسب أعمال الأساسيات والهيكل الخرساني والموقع والمساحات تم إنجازها بنسبة 100%، وأعمال تشطيبات الحوائط 88‎‎%، وتشطيبات الأرضيات 57‎‎%، وكهرباء وهاتف وإنذار 81%، وصحي داخلي وحريق والمنجور 68‎‎%، والألمنيوم 76‎‎%، والأعمال المعدنية



75‎‎%، والأسطح 63‎‎%، والتكسيات الخارجية 88‎‎%، والأعمال الميكانيكية 86‎‎%، والخدمات الخارجية 94‎‎%.