خدمات نقل مياه البحر ستكون من محطة الصبية إلى محطة معالجة المياه التابعة لشركة نفط الكويت

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن وزارة الكهرباء والماء جددت عقداً مع شركة نفط الكويت بقيمة 5.96 ملايين دينار، لتزويد عمليات شركة نفط الكويت بمياه البحر اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وقالت المصادر ان خدمات نقل مياه البحر ستكون من محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه إلى محطة معالجة المياه التابعة لشركة نفط الكويت في الصبية.

وأشارت الى ان العقد يمتد لخمسة سنوات من بداية 2022، وستقوم الشركة بتحويل المبلغ لحساب وزارة الكهرباء كإيرادات.

وذكرت ان اعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في البلاد تحتاج كميات ضخمة من المياه لحقنها في آبار النفط، وتستخدم محطات ضخ المياه لتحقيق هدفين: أولاً زيادة ضغط المكمن النفطي والتخلص من المياه المصاحبة بطريقة صديقة للبيئة.