اعترفت الفنانة رانيا يوسف بأن الدور الذي كان سببا في شهرتها هو شخصية «بطة» التي قدمتها داخل أحداث مسلسل «عائلة الحاج متولي»، مؤكدة أن أكثر دور أرهقها نفسيا على مدار مشوارها الفني هو «صافي سليم» التي قدمته داخل أحداث مسلسل «أهل كايرو»، لافتة إلى أنها أعادت مشهدا داخل فيلم «ريجاتا» مع الفنان محمود حميدة ما يقرب من 26 مرة.



وعن أكثر الفنانات التي تحب أزياءهن، قالت رانيا، أثناء استضافتها في برنامج «اسألني»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إنها تحب أزياء درة ومنة شلبي وتارا عماد، أما عن أكثر قرار ندمت عليه، فهو زواجها الثاني والثالث، قائلة: «مفهوم الزواج عندي اختلف من سن العشرينيات لدلوقتي اختلف تماما فهيبقى صعب أخد الخطوة»، موضحة أن أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل هي البخل والخيانة وعدم المسؤولية والتقدير.



وتابعت: «إحنا اتربينا غلط، وبنفهم الجواز غلط، وبنفهم العلاقات غلط، وبالتالي بنقرر غلط، وبندفع الثمن في الآخر».



وأشارت يوسف إلى ان أكثر صفة تحبها في شخصيتها هي أنها لا تكذب، لافتة الى أنها يمكن أن تضع عنوانا لقصة حياتها وهو قرارات غلط، كما كشفت عن أول مهنة عملت بها في حياتها هي مربية اطفال، مؤكدة أنها لو لم تكن ممثلة كانت ستستمر في هذه المهنة.



وقدمت رانيا وصفتها للتصدي للتنمر بقولها: «اشتري دماغك ومتسألش حد خالص، وخليك واثق من نفسك»، ونفت أن تكون لها شلة داخل الوسط الفني المصري، مؤكدة أنه لا يوجد خلافات بينها وبين بناتها، ولكن الخلافات دائما بينها وبين والدتها، ملمحة الى انها تحاول تفادي حدوث المشكلات التي تحدث مع أمها، في أن تحدث مجددا بينها وبين بناتها.