قررت الفنانة أنغام افتتاح الموسم الشتوي بأغنية جديدة بعنوان «هتشتاقوا»، وهي أول أغنية في رصيدها تنتمي إلى اللون الرومانسي الشعبي، وتمثل تحولا في مسيرتها الغنائية، ولكنها توقعت سابقا أن تحقق نجاحا كبيرا.



وكعادتها نشرت أنغام الجملة الموسيقية الأولى من الكليب فقط، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع «انستغرام»، قائلة: «هتشتاقوا.. قريبا»، وانهالت التعليقات المتشوقة لجديد الفنانة، خاصة انه سبق ان وعدت جمهورها بطرح ألبوم كامل باللهجة المصرية هذا العام، وحتى الآن لم تطرح إلا بضع أغان منفردة كانت الأخيرة كليب «ونفضل نرقص» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام، إخراج عادل جمال.



وأغنية «هتشتاقوا» من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال، وسبق أن تحدثت عنها أنغام في تصريحات تلفزيونية، مؤكدة ان الأغنية جميلة، وجديدة عليها، وكلماتها مكتوبة بشكل رائع، واللحن جديد لأنها «شعبية».



وسبق أن داعبت أنغام جمهورها، بعد التقلب الشديد في الأحوال الجوية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، حيث عادت درجات الحرارة للارتفاع رغم تساقط بعض الأمطار، وقالت أنغام ان فصل الصيف يرفض الرحيل، وتجاوب معها المتابعون وأكد بعضهم أن لهفة أنغام على قدوم الشتاء يعني أن لديها ألبوما جديدا تتشوق لطرحه.



أنغام كتبت تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، ممازحة متابعيها على الأوضاع الجوية قائلة: هو الصيف مابيمشيش ولا أنا بيتهيأ لي.



التعليقات جاءت متباينة، فبشرها البعض بأن الارتفاع الحالي لدرجات الحرارة «مؤقت» وان الشتاء سيعلن عن قدومه قريبا، بينما رد البعض الآخر بالربط بين بعض الأغاني الرومانسية الحزينة لأنغام وبين فصل الخريف، وقال أحد متابعيها: نحن في أوروبا ودعنا الخريف وداخل علينا الشتاء، وبدأت أسمع أغنية بقيت وحدك.



وتوقعت متابعة أخرى ان أنغام تتكتم على ألبوم جديد من المقرر طرحه بموسم الشتاء، وقالت: أكيد مجهزة ألبوم شتوي يا أنغام وعايزه الشتاء عشان تنزليه.