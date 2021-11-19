سيكون عام 2022 عاما حافلا بالنشاط الفني للفنان جورج وسوف، حيث أعلن «سلطان الطرب» عن أول حفل غنائي له في الأردن مطلع العام المقبل، حيث شارك جمهوره المتابع له عبر حسابه على «انستغرام»، بوستر الحفل الذي تبين منه أنه سيقام في فندق انتركونتيننتال العقبة بالأردن.



ويقام الحفل في السابع من يناير المقبل، ليأتي بالتزامن مع ذكرى الميلاد ونهاية العام، فيما علق عليه قائلا: «صرتو تعرفوا وين أول حفلة في 2022... العقبة - الأردن».



وتفاعل مع المنشور عدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين حضورهم الحفل، وتمنى له جمهوره التوفيق فيما هو قادم، مؤكدين نجوميته، لاسيما في الحفلات الغنائية التي يحييها وتفاعل الجمهور معها.



وكان جورج وسوف قد عبر عن حزنه لرحيل صباح فخري، من خلال منشور له عبر حسابه في «إنستغرام»، حيث استقبل نبأ وفاته لحظة وصوله إلى السعودية، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وكتب قائلا: «غاب الكبير.. سورية حزينة ومتذوقو الفن الأصيل في العالم العربي حزانى وأنا حزين.. فنك تاريخ، لروحك السلام.. صباح فخري».