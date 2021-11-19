اعتذرت الفنانة نسرين طافش عن عدم المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل «المداح» مع الفنان حمادة هلال، مبررة ذلك بتعاقدها على المسلسل السوري «جوقة عزيزة» والذي يبدأ تنفيذه قريبا لتخوض به غمار البطولة المطلقة في دراما رمضان المقبل.



وأعلنت نسرين عن خبر اعتذارها عبر حسابها على «تويتر»، حيث غردت قائلة: «اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو جوقة عزيزة في سورية، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت».



وأضافت: «لا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني».



وكانت نسرين قد شاركت جمهورها صورا جديدة عبر حسابها على «إنستغرام»، حيث ظهرت خلال الصور بإطلالة مشرقة بأحدث جلسة تصوير وهي تستمتع بأجواء عطلتها الصيفية، وعلقت على الصور: «أحب الخريف لأنه يكشف عن أسرار كثيرة.. ورياحه تهمس بآلاف الاحتمالات السحرية».