لبس الصيفي مستمر إلى نهاية المربعانية ٦ ديسمبر

احذروا انخفاض درجات الحرارة في الفجر إلى ١٢ درجة الثلاثاء المقبل

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان خرائط الطقس الجوي للمنطقة تشير خلال الأيام القليلة القادمة الى تمركز منخفض جوي في منطقة وسط شبه الجزيرة العربية وتحديدا في منطقة نجد منخفض جوي تبلغ قوته ما بين (1008-1011) مليبار يسبب هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية (الهواء سوف يكون كوس) تكون سرعة الرياح بين خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتبلغ سرعتها بين (25-30) كم/ ساعة، ونشاط رياح الكوس هذه سوف يؤدي إلى تكون جبهة هوائية في منطقة شمال الخليج العربي قد تتسبب في سقوط أمطار رعدية خفيفة ومتفرقة ابتداء من يوم السبت 20/11/2021 والتي قد تستمر في السقوط وبشكل خفيف ومتفرق حتى فجر يوم الاثنين، ولكن حالة الجو وبصورة عامة سوف تبقى درجات الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام لهذه الفترة بما يزيد عن (14) درجة مئوية ولذلك فإنه من المتوقع أن يستمر لبس الملابس الخفيفة حتى دخول فترة المربعانية والتي تدخل في هذه السنة يوم الاثنين الموافق 6/12/2021.

وتابع المرزوق : من المتوقع بعد دخول فترة المربعانية في هذه السنة أن تنخفض درجة الحرارة الجو انخفاضا طفيفا قياسا لهذه الفترة وتكون درجة الحرارة في حدود (19) درجة مئوية وهي أعلى من المعدل لعام لفترة بداية المربعانية بحوالي (9) درجات مئوية، ولكن يجب أخذ الحذر أيضا ففي منتصف الأسبوع القادم ومن بعد يوم الاثنين القادم سوف تتحول الرياح وتكون رياحا شمالية إلى شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في الليل وخصوصا من بعد يوم الثلاثاء القادم فمن المحتمل أن تصل درجة الحرارة إلى (12) درجة مئوية في ساعات الفجر الأولى ولكن في ساعات بعد الظهر سوف ترتفع درجات الحرارة وتكون بين (25-27) درجة مئوية ويبقى الجو محيرا جدا بين حار في النهار وبارد في الليل.

واوضح المرزوق انه بالنسبة للملابس الشتوية الثقيلة سوف يتأخر ظهورها كثيرا في هذه السنة ويمكن ان يكون أواخر شهر ديسمبر القادم أو مع بداية شهر يناير من السنة الجديدة القادمة.