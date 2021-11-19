القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، من أنباء وشائعات بشأن انتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المركز - في بيان - أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض «الحصبة» بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة، مشيرة إلى امتلاك مصر نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل مصر.

وشددت وزارة الصحة على استمرار الدولة في إطلاق حملات قومية بكل محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.

وفي سياق متصل، تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلا عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل «تطعيم الأطفال الكبدي الڤيروسي B، وكبدي رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG»، وعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل في تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الڤيروسي B والإنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهرا، والتطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهرا.