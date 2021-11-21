حنان عبدالمعبود



قالت استشارية الامراض الباطنية والجهاز الهضمي وأحد أطباء قائمة التغيير المرشحة لمجلس ادارة الجمعية الطبية د.معصومة العلي ان الانتخابات ستقام يوم الاربعاء المقبل 24 الجاري بمقر دار المهن الطبية بالجابرية.



وأضافت العلي، في تصريح لـ «الأنباء»: هناك الكثير من الامور التي قد تعد صغيرة، إلا ان صداها مؤثر على وضع الطبيب وتختص ببيئة العمل مثل قضية الاعتداءات، فالطبيب الذي درس لسنوات طوال واجتهد وعمل وقام بخفارات لساعات طويلة من اجل المرضى، يقابل كل ذلك بالتعدي عليه، مؤكدة ان مرورنا بالجائحة قد يكون غير الكثير من المفاهيم والتصرفات تجاه الاطباء الذين اصبحوا ابطالا، حيث قدموا الكثير من التضحيات خلال الازمة، فدوامهم كان يحتم ضرورة عزلهم عن اسرهم تماما لضمان عدم انتقال العدوى، فالطبيبة الأم لا تقبل ابناءها او والديها خوفا عليهم مما شكل ضغطا نفسيا كبيرا، وبعد مرور الازمة للاسف بدأ هذا التقدير يتلاشى.



وأشارت الى ان اكثر الامور التي تأخذها القائمة على عاتقها تمكين الاطباء ليأخذوا حقوقهم، ولقد شهدنا ممارسات قاسية على الاطباء حتى خلال الجائحة، وشعرنا ان إنجازات المجلس السابق كانت دون الطموح ولهذا اردنا ان نغير، ونأمل خيرا، فلسنا ضد احد ولكننا جمعيا صوت الطبيب ولابد ان يكون الصوت واحدا والجمعية تمثل كل الاطباء دون استثناء.



وكشفت عن ان القائمة التي تتكون من: د.خالد الزايد، د.معصومة العلي، د.ابراهيم الطوالة، د.بدر الهندي، د.ميثم حسين، ود.عالية العازمي قد وقعوا جميعا على وثيقة تحت عنوان «ميثاق شرف» تعهدوا خلالها بعدم قبول أي منصب إشرافي او إداري في الوزارة خلال فترة العمل النقابي.