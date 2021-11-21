في إطار جهوده المتواصلة لإثراء التجربة المصرفيــة لعملائــــه من ذوي الاحتياجات الخاصة، بادر البنك الأهلي المتحد، بتنظيم دورة تدريبية متخصصة لتدريب عدد من مديري وموظفي الفروع على لغة الإشارة وذلك بهدف زيادة القدرة على تلبية احتياجات عملاء البنك من ذوى الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق ودمجهم في المجتمع، من خلال تسهيل تواصلهم مع موظفي الفروع، وكذلك تأتي هذه الدورة بما يتماشى مع توجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتي حثت البنوك على الاهتمام بتوفير موظفين قادرين على التواصل مباشرة مع العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في السمع والنطق باستخدام لغة الإشارة.



وتعليقا على هذه الدورات، أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين بأنه تم تنظيم الدورة التدريبية تماشيا مع استراتيجية البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية ومراعاة متطلبات جميع عملائنا وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، وبنفس الوقت تعزيز الدور الريادي للبنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع والعمل الدائم على تحسين مستوى أداء خدمة العملاء في البنك، لكل شرائح العملاء وخصوصا إخواننا من ذوي الاحتياجات.