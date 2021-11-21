أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ضرورة حماية نقعة الشملان من الانتهاكات والتجاوزات الأمنية والبيئية والصحية التي تتعرض لها، مشيرا إلى عدم التهاون مع المتجاوزين والعزم على اجتثاث المخالفين والمعتدين مهما كانت التحديات.



جاء ذلك عقب الحملة المشتركة التي شنها عدد من الجهات الحكومية بحضوره ومدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، ومساعد مدير إدارة أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ومدير التشكيلات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد يوسف النصر الله، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ أنور الماضي، وممثلين عن «الزراعة» وقوة الإطفاء العام ومسؤولي المحافظة.



وقال الخالد: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حماية الممتلكات العامة، مشيرا الى أن الحملة التي قام بها بعض الجهات الحكومية المعنية تصب في وقف هذه التجاوزات والتعديات المتراكمة وحققت نتائج إيجابيـــة، مـوضـحــــا ان نقعة الشملان تشكل أحد المواقع الحيوية والهامة في السواحل الكويتية نظرا لقربها من المراكز المهمة في العاصمة، داعيا الجهات المختصة الى تكثيف الحملات التفتيشية على نقعة الشملان والواجهات البحرية الأخرى مع وجود دورية ثابتة للرقابة الدائمة.



وأضاف: شكلنا لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التنسيقية التي تعقدها المحافظة دوريا وذلك لبحث المشاكل التي تتعرض لها النقعة والآلية المناسبة لوضع الحلول العاجلة والبعيدة المدى، لاسيما أنها تقع في احدى الواجهات البحرية المهمة.



وأعــرب عــن شكــره وتقديره الى مدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، ومساعد مدير إدارة أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ومدير التشكيلات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد يوسف النصر الله، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ أنور الماضي، وممثلي الهيئة العامة للزراعة وقوة الإطفاء العام على الجهود التي بذلوها.