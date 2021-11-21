

أكد أمين صندوق جمعية الفيحاء التعاونية فيصل عبدالله المذن انه تم توزيع نسبة 10% أرباحا على المساهمين، حيث إن مجلس الإدارة استطاع إنجاز الكثير من الأعمال التي أسهمت في رفع نسبة المبيعات والتي بلغت 16.184.814 دينارا بفارق مبلغ 1.511.274 عن السنة الماضية.



وبيّن المذن في تصريح صحافي ان «خطة العمل التي وضعها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية تزامنا مع ظروف الجائحة تنسجم مع تطلعات أبناء المنطقة وتلبي جانبا كبيرا من طموحاتهم»، والذي أتى نتيجة جهد متواصل من جميع القائمين على العمل والسياسة التي ينتهجها مجلس إدارة الجمعية ممثلا في لجنة المشتريات والتي وفرت مجموعة كبيرة من السلع الأساسية والتكميلية واعتمدتها كقاعدة مخزون أساسية لمهرجاناتها، مما ساهم في إنجاح البرامج التسويقية وأضفى مصداقية تميزت بها الجمعية، حيث وفرت كميات لجميع السلع خلال أيام العروض الخاصة. كذلك إجراء المقارنات الدورية للسلع مع الجمعيات الأخرى والعمل على القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار، بجانب العمل على توفير كل الأصناف وبتشكيلة مميزة ومناسبة لجميع الأعمار والتخلص من الرواكد والتوالف والسلع بطيئة الحركة وبشكل دوري والاحتفاظ بمخزون سلعي سريع الحركة، ومطلوب بصفة مستمرة. كما صرّح المذن بأن اللجنة الإنشائية ساهمت خلال السنة المالية المنتهية في تقديم الخدمات للمنطقة والتي تتمثل في القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمرافق الجمعية أولا ومن ثم المؤسسات التابعة للمنطقة بأكملها.



كما قامت اللجنة بعمل قسم الخدمات العامة على تقديم الصيانة اللازمة والدورية المعتادة لمباني الخدمات العامة بالمنطقة (مدارس - مخفر - بلدية - مركز الشباب - المستوصف).



بالإضافة الى متابعة مشروع توسعة السوق المركزي والبدء بتراخيص بناء مخزن خضار جديد ق 5.