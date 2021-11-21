تنفيذ 420 مليون عملية دفع إلكترونية عبر جميع قنوات «كي نت» بنمو 59% في 10 أشهر

المستهلكون بالكويت اتجهوا للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية خلال جائحة «كورونا»

مصطفى صالح



كشفت الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «كي نت» دلال الياقوت، في مقابلة خاصة مع «الأنباء»، عن أن المواطنين والمقيمين بالكويت أنفقوا نحو 18 مليار دينار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 من خلال قنوات شركة «كي نت»، وذلك عبر إنفاق ما يقارب 9.5 مليارات دينار من خلال أجهزة نقاط البيع، فيما أنفقوا نحو 8.5 مليارات دينار من خلال المدفوعات الإلكترونية، وعمليات السحب النقدي «الكاش» من أجهزة الصراف الآلي.



وأوضحت الياقوت ان أجمالي عمليات المدفوعات التي سجلتها شركة «كي نت» خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بلغت نحو 420 مليون عملية، وذلك عبر تنفيذ 282 مليون عملية دفع عبر أجهزة نقاط البيع، فيما تم تنفيذ نحو 138 مليون عملية عبر المدفوعات الإلكترونية، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.



قالت الياقوت ان هناك نموا بأكثر من 50% لجميع عمليات الشركة من عدد المعاملات وقيمتها، وذلك منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، موضحة أنه يتم إجراء أكثر من 940 ألف عملية عبر نقاط البيع يوميا، بمعدل 28.2 مليون عملية شهريا، وتتخطى قيمتها المليار دينار شهريا في المتوسط، مشيرة إلى أنه في وقت الذروة يتم إجراء أكثر من 89 ألف عملية بالساعة عبر أجهزة نقاط البيع داخل الكويت.



وأشارت إلى أن قيمة عمليات الدفع المسجلة لدى شركة «كي نت» خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو مليار دينار، موضحة أنه مستوى قياسي غير مسبوق في قيمة المعاملات الشهرية لنقاط البيع في السوق الكويتي.



ولفتت إلى أن القطاعات الاستهلاكية الأكثر نشاطا من خلال عمليات الدفع عبر نقاط البيع في الكويت خلال سبتمبر الماضي، جاء في مقدمتها قطاع المطاعم مستحوذا على 20% من الإجمالي، و18% للجمعيات التعاونية، و9% لقطاع الوجبات السريعة، و4% لمحطات الوقود. قالت الياقوت ان المستهلكين في الكويت اتجهوا الى الاعتماد على استخدام الوسائل الإلكترونية في إتمام المدفوعات عن طريق الإنترنت أو عن طريق أجهزة نقاط البيع، مقابل تقليل الاعتماد على الأموال النقدية «الكاش»، وذلك منذ بداية انتشار جائحة كورونا، وهو الأمر الذي أدى الى حدوث طفرة كبيرة في قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع، خاصة خلال شهر سبتمبر الماضي.



ولفتت إلى أن الإقبال على التعامل بالأموال النقدية خلال أزمة كورونا تراجع بشكل كبير لدى شركة «كي نت»، وهو ما يؤشر إلى تغير سلوك المستهلكين في البلاد نحو تفضيل المدفوعات الإلكترونية خلال جميع تعاملاتهم اليومية. شددت الياقوت على أن شركة «كي نت» لديها متخصصون على درجة عالية من الكفاءة لمواجهة أي مشكلة أو عارض لشبكة الشركة، موضحة أن أجهزة نقاط البيع الموجودة بالسوق الكويتي حاليا تعمل من خلال شبكة مغلق لا يمكن اختراقها، حيث يتم وضع شريحة اتصال عادية داخل الجهاز وغير متصلة بالإنترنت، وبالتالي لا يمكن اختراق شبكة هذه الأجهزة.



وتابعت ان أجهزة نقاط البيع لدى الشركة تتمتع بدرجة عالية من الأمن والحماية لتأمين بيانات العملاء، مشيرة إلى أنها حاصلة على شهادات جودة عالمية، بالإضافة الى امتلاك الشركة أجهزة وبرامج لحماية المعاملات ضد أي عملية اختراق قد تحدث.



تنوعت أجهزة نقاط البيع لدى الشركة منذ بداية أعمالها في عام 1995 حتى اليوم، حيث تقدم الشركة حاليا لعملائها أكثر من 10 أنواع من أجهزة نقاط البيع، علاوة على العديد من الخدمات المرتبطة بهذه الأجهزة، والتي تشمل: توصيل وصيانة الأجهزة، وتقديم كافة ملحقاتها، وذك عبر قسم مختص بالشركة لهذه الخدمات.



وأضافت ان عدد أجهزة نقاط البيع المتواجدة حاليا في السوق الكويتي يبلغ نحو 82 ألف جهاز كما في نهاية أكتوبر 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 7%، وذلك مقارنة بنهاية أكتوبر 2020 والتي بلغ فيها عدد أجهزة نقاط البيع بالكويت نحو 76.5 ألف جهاز.



وأوضحت أن أكثر من 93% من أجهزة نقاط البيع التي يتم تقديمها حاليا بالسوق الكويتي تحتوي على تقنية «GPRS» للاتصالات، بينما يدعم نحو 92% من أجهزة نقاط البيع تقنية «NFC»، أو الدفع اللا تلامسي.



«كي نت».. تاريخ حافل



تأسست شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة «كي نت» عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية في الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة. وتفخر الشركة بالحفاظ دائما على أعلى المعايير الدولية للأمن والكفاءة. بدأت الشركة في تقديم خدماتها فعليا عام 1994، وتشمل: الربط الآلي بين البنوك المحلية، خدمات نقاط البيع، خدمات مكائن الصراف الآلي، بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، طباعة دفاتر الشيكات، وخدمات متخصصة أخرى في مجال نظام الدفع الإلكتروني.



4 آلاف طلب لصيانة الأجهزة شهرياً



قالت الياقوت ان الشركة تتلقى بشكل شهري نحو 16 ألف طلب لتوريد وتوصيل أوراق الفواتير الخاصة بأجهزة نقاط البيع، كما تتلقى في المتوسط نحو 4 آلاف طلب لصيانة الأجهزة من التجار بشكل شهري، مؤكدة على أن الشركة تمتلك فريقا ضخما من الموظفين لتلبية هذه الطلبات.