أحمد مغربي



طرحت مؤسسة البترول الكويتية ممارسة بشأن الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية لتقرير الاستدامة والحصول على تقرير (GRI)، وقامت بتأهيل 3 شركات عالمية للمشاركة في العقد.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» انه تمت دعوة الشركات ارنست آند يونغ وكي بي ام جي وار اس ام. وذكرت انه سيتم طرح الممارسة الخاصة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري مقابل سعر وقدره 75 دينارا، وسوف يعقد اجتماع تمهيدي عن بعد يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر المقبل للرد على استفسارات الممارسين.



وحددت «البترول» تاريخ 21 ديسمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض المالية.