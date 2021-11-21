القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن



أكدت الإحصائيات الصادرة عن المكتبة الوطنية الأميركية للطب U.S National Library of Medicine والخاصة بالدراسات الدولية التي تمت في مجال فيروس كورونا (كوفيد - 19)، أن مصر نشرت 258 دراسة علمية، لتعد بذلك أكثر الدول العربية التي نشرت دراسات في مجال (كوفيد - 19).



جاء ذلك ضمن التقرير الذي استعرضه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، حول الجهود البحثية للعلماء والباحثين المصريين في الدراسات والبحوث المرتبطة بمجال (كوفيد - 19)، في المجلات المفهرسة عالميا.



وأشار التقرير إلى زيادة نشر البحوث العلمية التي قدمها العلماء والباحثون المصريون في المجلات المفهرسة عالميا على منصة Scival العالمية، والتي كشفت عن قيام الباحثين المصريين بنشر 1355 بحثا في مجال (كوفيد - 19)، خلال فترة الجائحة، لتأتي بذلك مصر في مقدمة الدول الافريقية الأكثر نشرا للبحوث العلمية في هذا المجال، مع ارتفاع تأثير الوزن النسبي للاستشهادات في هذا التخصص.



في غضون ذلك، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرا شمل إنفوغرافات تسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.



وكشف التقرير عن اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم.



إلى ذلك، يناقش مجلس الشيوخ اليوم وغدا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من د.عبدالهادي القصبي وعدد من أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.



ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولى - إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.