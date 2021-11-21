دمشق - هدى العبود



كشف الفنان قصي خولي عن أنه لم يخضع لعملية تجميل تكلفتها 90 ألف دولار أميركي، وأنه لن يقوم بذلك على الإطلاق ليس بسبب قيمة المبلغ وإنما لأنه لن يقوم بعملية.



وعن سبب تغيير شكل منطقة الذقن، قال قصي في حديث لبرنامج «mbc trending»: كنت أؤدي شخصية ترتكز على العامل النفسي، وبعد البحث والتحري والقراءة قالت الدراسات إن هناك نوعا من الأشخاص ضمن هذا السياق لديهم شيء مختلف بشكل الجمجمة وشكل «الحنك» و«الذقن» لذلك اتجهت إلى خيار حقن بوتوكس مؤقت لمدة أشهر قليلة، فاستخدامه لغرض له علاقة بالشخصية التي أوديها وقد ذهب تأثيره الآن، مضيفا: بكل تأكيد لن أجري عملية، ولكن أستخدم العلم والتقنيات لخدمة شخصية درامية أؤديها لفترة معينة.



وأوضح أنه تم تداول أخبار عن قيامه بحقن شاربيه وتغيير شكل أنفه وقال: بكل الأحوال هذا لم يحدث وإن أردت القيام بهذا الموضوع فلست خائفا من أحد لأن ذلك حرية شخصية ولكن لن أقوم به لأنه يؤذيني كممثل.



وعلى الصعيد الفني، لفت قصي إلى أنه يقوم بتصوير مسلسل «الوسم» وهو مسلسل ضخم إنتاجيا وسيعرض على منصة «شاهد» بمشاركة نجوم من سورية ولبنان ومصر ويجري تصويره بين لبنان ومصر وأثينا، مؤكدا أنه حاضر ببطولة مسلسل «من إلى»، إنتاج شركة الصباح، وتأليف بلال شحادات وفرح شيا، ووصفه بالعمل الجديد، وإخراج مجدي سميري، وتشاركه البطولة الفنانة فاليري أبوشقرا.