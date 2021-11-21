القاهرة - خلود أبوالمجد



حذّرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في «فيسبوك» من نصاب ينتحل شخصية زوجها المخرج محمد سامي ويتواصل باسمه مع بعض الأشخاص، ونشرت صورة كتبت فيها: «في شخص منتحل شخصية المخرج محمد سامي، وبيبعت لناس كتير داخل وخارج مصر، وبيتصل بيهم من أرقام غريبة، وبيدعي أنه عايز صورهم وفيديوهات ليهم علشان أعمال فنية».



وأضافت: «مرة في لبنان ومرة في السعودية ومرة عراق ومرة المغرب، ده نصاب خدوا بالكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وهيتم القبض عليه قريبا». وكتبت معلقة على الصورة قائلة: «يا ريت تاخدوا بالكوا لأنه نصب على ناس كتير».



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر كان مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، وإخراج زوجها محمد سامي.