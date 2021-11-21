هادي العنزي



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن تجديد الشراكة الاستراتيجية للاتحاد الكويتي لكرة القدم ومسابقاته الكروية للموسم الرياضي 2021/2022، وذلك للعام الثامن على التوالي.



جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية في المبنى الرئيسي لـ stc في برج أولمبيا، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc م.مزيد بن ناصر الحربي، ومديرين تنفيذيين من الطرفين، اذ تشمل الرعاية بطولات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وكأس السوبر وبطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد، حيث تشارك شركة stc مشاركة فعالة في سبيل إضافة المزيد من النجاح.



وبهذه المناسبة، قال اليوسف: «نرحب مجددا بشركة الاتصالات الكويتية stc إحدى الشركات الرائدة في الكويت والمنطقة كراع رسمي لمسابقات كرة القدم الكويتية للعام الثامن على التوالي، متمنين مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في دعم المسابقات الرياضية المحلية وتطويرها وبث روح المنافسة لدى كل الفرق الكويتية».



وذكر: «نثمن الدعم والمساندة والإمكانيات التي توفرها لنا stc في سبيل مواصلة العمل الاحترافي ودعم كرة القدم المحلية وتعزيز الروح التنافسية الشريفة»، مشيرا الى أن دوري stc يجمع كل أندية الكويت الـ 15 للتنافس فيما بينهم على المركز الأول، كما تحدد المسابقة الفرق المؤهلة للبقاء في الدوري والتي ستهبط إلى الدرجة التالية.



من جانبه، قال الحربي: «نتطلع في موسم 21-22 إلى متابعة مسابقات تنافسية وشيقة وحريصون على دعم الرياضة المحلية والشباب الكويتي الموهوب، وذلك بعد تخطي فترة صعبة بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، متمنين أن تواصل الفرق تقديم الأداء المتميز والمنافسة الشريفة التي تؤهلها لنيل الألقاب».



وأضاف: «نؤكد اهتمام stc دوما على تقديم الدعم للمجتمع الكويتي، انطلاقا من استراتيجية مستدامة قائمة على دعم الشباب والمبادرين في الأعمال، والابتكار في كل ما نقدمه من خدمات على الصعيد المجتمعي والأعمال».



وأكد الحربي: «لقد تمكنا من ترسيخ مكانة شركة الاتصالات الكويتية stc كشركة رائدة في مجال تمكين التكنولوجيا الرقمية، مستندين الى خطتنا المتعلقة بتمكين التحول الرقمي في الكويت. وسنواصل تركيزنا على نهج سلس لتقديم خدمات متميزة وحلول رقمية فائقة الجودة لعملائنا».



وفيما يتعلق برعاية أنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أشار الحربي إلى أن stc تحرص على رعاية ودعم الفعاليات الرياضية لما لها من تأثير إيجابي على تنشئة الأفراد والمجتمع. وتأتي هذه الرعاية استكمالا لتعاوننا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ عام 2013، وسنحرص من خلال فريق عملنا على أن يصل دوري stc إلى المستوى المطلوب ويعيد أمجاد النجاحات السابقة التي يحفل بها السجل الذهبي للاتحاد الكويتي لكرة القدم.