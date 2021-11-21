احتكـــر المنتخـــب الوطني للتجديف المركز الثاني في معظم فئات بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت على شاطئ الحمرية في الشارقة، حيث فاز محمد السبتي ومحمد الربيعة بالمركز الثاني في فئة زوجي الشباب، وبالمركز نفسه فازت سعاد الفقعان وفي الملا في فئة زوجي البنات، وعبدالرحمن الفضل وفي الملا في فئة الزوجي المشترك، وسعاد الفقعان في فئة فردي البنات، فيما حقق عبدالرحمن الصفران المركز الثالث في فئة فردي الرجل.



وبهذه المناسبة، قال عضو مجلس إدارة النادي البحري الرياضي الكويتي ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي أن البطولة أقيمت برعاية وحضور رئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة آل خليفة وأمين السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي خالد الفودري وشهدت منافسات ساخنة بمشاركة 52 لاعبا ولاعبة فيما شارك في التحكيم طاقم دولي.