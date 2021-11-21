فجر أوغسبورغ مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ 2-1 في الديربي البافاري في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.



وسجل الدنماركي مادس بيدرسن (23) وأندري هان (36) هدفي أوغسبورغ، والپولندي روبرت ليفاندوفسكي (38) هدف بايرن ميونيخ.



وألحق أوغسبورغ الخسارة الثانية بالنادي البافاري هذا الموسم.



وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 28 نقطة مقابل 12 نقطة لأوغسبورغ الذي ارتقى الى المركز الخامس عشر وتخلص من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الأولى.



ونجح فريق بوروسيا دورتموند في تضييق الخناق على بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه شتوتغارت 2-1 أمس في المرحلة الثانية عشرة من «البوندسليغا».



وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على غرويتر فورت 4-0، وتغلب هوفنهايم على لايبزيغ 2-0، وخرج باير ليفركوزن منتصرا على بوخوم بهدف دون رد، فيما تعادل ارمينيا بيلفيلد مع فولفسبورغ 2-2.