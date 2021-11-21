عزز تشلسي صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-0 على مضيفه ليستر سيتي في افتتاح المرحلة الثانية عشرة، مع استئناف البطولات المحلية عقب النافذة الدولية.



وواصل النادي اللندني انطلاقته الرائعة للدوري وعاد الى سكة الانتصارات بعد انتكاسة صغيرة بتعادله مع بيرنلي قبل التوقف الدولي، اثر سلسلة من 4 انتصارات متتالية.



وهذا الفوز التاسع في البريمييرليغ للبلوز هذا الموسم ليرفع رصيده الى 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن كل من مان سيتي.



وتجمد رصيد بطل 2016 عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الخسارة الخامسة هذا الموسم.



وسجل المدافع الألماني أنتونيو روديغر (14)، لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي (28) والبديل الأميركي كريستيان بوليسيك (71) أهداف الضيوف الذين أثبتوا مجددا عدم تأثرهم بغياب مهاجميهم الأساسيين البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر المبتعدين منذ فترة بسبب الإصابة وغابا عن منتخبي بلديهما، علما أن الأخير عاد الى دكة البدلاء.



من جانب آخر وبأربعة أهداف قاسية، سجلها جوشوا كينغ (28)، وإسماعيلا سار (44)، وجواو بيدرو جيونغيورا (88)، وإمانويل دينيس (90+1) تمكن واتفورد من زيادة معاناة مان يونايتد، متغلبا عليه 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الـ 12 ولم يكن هدف الهولندي دوني فان دي بيك (50) كافيا للتخفيف عن فريق «الشياطين» وعشاقه، بعدما توقف رصيد الفريق عند النقطة 17 في المركز السابع، ومرشح للتراجع أكثر في الجولات المقبلة، بسبب الحالة الفنية المهزوزة و«الضياع» الذي يعيشه الجهاز الفني بقيادة النرويجي أولي غونار سولشاير، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 16 نقطة، متخلليا عن المركز السابع عشر.



وفي مواجهات أخرى، تغلب استون فيلا على ضيفه برايتون ٢-0 في اول مباراة رسمية لمدربه الجديد وقائد ليفربول السابق ستيفان جيرارد، وتمكن نوريتش سيتي من تحقيق فوز مهم على ضيفه ساوثهمبتون 2-1، وشهدت مواجهة بيرنلي وكريستال بالاس 6 أهداف تقاسمها الفريقان لتنتهي المواجهة بالتعادل 3-3، وفرض نيوكاسل يونايتد تعادلا صعبا على ضيفه برينتفورد 3-3 في مباراة مثيرة ومتكافئة.



السيتي للبقاء وصيفاً



ويسعى مان سيتي اليوم إلى تحقيق الفوز والإبقاء على فارق الـ 3 نقاط بينه وبين تشلسي عندما يستضيف إيفرتون على ملعب «الاتحاد».



كما يريد توتنهام الاقتراب من فرق الصدارة عندما يواجه ليدز الذي يسعى بدوره الابتعاد عن متذيلي الترتيب.