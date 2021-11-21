أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إقالة مدرب منتخب بلاده أوسكار تاباريز من منصبه بسبب سلسلة من النتائج المخيبة في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. وقال إن هذه الإقالة «لا تمنع الاعتراف بمساهمة تاباريز المهمة في كرة القدم الأوروغويانية». وأضاف «نحيي ونقدر الإنجازات الرياضية الأساسية التي تحققت خلال هذه السنوات الـ15 والتي وضعت الأوروغواي مرة أخرى في المراكز الأولى لكرة القدم العالمية».



وفشلت الأوروغواي في تحقيق الفوز في مبارياتها الخمس الأخيرة وتراجعت إلى المركز السابع قبل أربع جولات على ختام التصفيات.