«هذا الحكم سيغضب كثيرين ومنهم أنا نفسي، ولكنه حكم محلفين وسنلتزم به»

جو بايدن، الرئيس الأميركي، تعليقا على حكم براءة المراهق الأميركي كايل ريتنهاوس الذي قتل شخصين خلال مظاهرات مناهضة للعنصرية مقتل جورج فلويد. جو بايدن، الرئيس الأميركي، تعليقا على حكم براءة المراهق الأميركي كايل ريتنهاوس الذي قتل شخصين خلال مظاهرات مناهضة للعنصرية مقتل جورج فلويد.