«هذا الحكم سيغضب كثيرين ومنهم أنا نفسي، ولكنه حكم محلفين وسنلتزم به»
جو بايدن، الرئيس الأميركي، تعليقا على حكم براءة المراهق الأميركي كايل ريتنهاوس الذي قتل شخصين خلال مظاهرات مناهضة للعنصرية مقتل جورج فلويد.
«أؤيد جدا الاستماع للموسيقي، مع إبقاء الأذن مصغية للتعليمات أثناء العمل»
إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يوجه رسالة إلكترونية لموظفي مصنعه، تعليقا على تشغيل الموسيقى في المكاتب والمصنع.
«جرعة لقاح ثالثة لتعزيز المناعة، والأولوية لفئة فوق الخمسين»
ميشيل والنسكي، مديرة مراكز مكافحة الأوبئة الأميركية، تقر إعطاء جرعة ثالثة للأميركيين، وبخاصة لمن تجاوزوا الخمسين.
«النخيل لا يخدم البيئة مقارنة بالبلوط»
مدينة شاطئ النخيل بفلوريدا الأميركية تقرر التخلي عن النخيل باعتباره أيقونة الولاية، لصالح زرع أشجار البلوط الأكثر امتصاصا لثاني أكسيد الكربون.