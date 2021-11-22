أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 الجاري من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش، بجميع الاخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.