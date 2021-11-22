محمد راتب



أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أهمية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية لما له من دور أساسي وفعال في عملية التنمية الزراعية، على أن يشمل التدريب النواحي الإدارية والتنفيذية والفنية.



جاء ذلك خلال استقباله وفدا من خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي حضر في زيارة للكويت، ويضم كلا من المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا د.عبدالحكيم الواعر، ومنسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون في الخليج واليمن وممثل المنظمة في دولة الامارات العربية المتحدة دينو فرانشيسكوتي، والمستشار الإقليمي كيان الجاف، ومسؤول الشراكة بالمكتب الشبه إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي أشرف حمودة. وتناول اللقاء، الذي حضره فريق من كبار المسؤولين بالهيئة، الاستعدادات التي وفرتها الكويت لإنجاح مهام الخبراء الذين سيقومون بزيارات عمل ميدانية داخل الكويت خلال الفترة القادمة تتضمن مزارع الثروة النباتية والحيوانية والاطلاع على مواقع العمل للوقوف على آخر المستجدات، وكذلك توفير البيانات والإحصائيات اللازمة للبرامج المشتركة بين الهيئة ومنظمة «الفاو» الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في الكويت.



وخلال اللقاء تم تناول المواضيع التي تخص الأمن الغذائي والبرامج المقترحة لتنميتها وسبل تذليل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تحقيقه، كما تم التباحث والتنسيق حول مذكرة التفاهم بشأن مكتب المنظمة الدائم بالكويت.



وأعرب الوفد عن خالص تقديره للكويت لما تقدمه من دعم كامل وفعال لبرامج وخطط وسياسة المنظمة والتي تهدف في المقام الأول إلى التنمية الزراعية المستدامة في كل الدول وخصوصا العربية منها.