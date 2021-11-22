عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة «طرح مناقصة عامة» من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك للمناقصة رقم هـ ص/ 208 بشأن إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها. وأضافت المصادر ان الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في تحسين شامل للبنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي في الكويت، وضمان توافق معيار خدمات الصرف الصحي مع المبادئ البيئية الدولية والمحلية وأفضل الممارسات، وان يسلم المشروع وفق أحدث التقنيات وأفضل الأسعار الممكنة، وتتسم المناقصة بالنزاهة والشفافية وتتوافق مع قانون المناقصات العامة 49 لسنة 216 وأفضل الإجراءات الدولية. ولفتت المصادر الى ان المشروع يمثل فرصة هامة للقطاع الخاص للتعاون مع الحكومة لتحقيق المنفعة المتبادلة وتقديم خدمة مياه الصرف الصحي المثالية لمواطني الكويت، مشيرة الى ان مشروع مياه الصرف الصحي بجنوب مدينة المطلاع جزء لا يتجزأ من برنامج التطوير الشامل والمشاركة المخطط لها من «الخاص» في قطاع مياه الصرف الصحي.