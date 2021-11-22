يوسف غانم



أشاد المدير التنفيذي لدار «بوك لاند» للنشر والتوزيع في الكويت جاسم سليمان العمران بالإقبال الكبير على معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40 وبحجم المشاركات الخليجية والعربية والدولية لدور النشر العريقة، وما رافقه من أنشطة وفعاليات ثقافية وأدبية.



وأكد العمران أن مشاركة «دار بوك لاند» في المعرض تأتي لأهميته ولتعريف الزوار على ما تقدمه للقارئ الكويتي والعربي خصوصا أنها تشارك بـ 102 عنوان بين كتب وروايات منها 30 عنوانا جديدا لكتاب وأدباء كويتيين وخليجيين ومن المغرب العربي، وذلك دعما لثقافة القراءة لدى الجميع والتشجيع على مطالعة الكتب بأنواعها بما ينمي ثقافتهم على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية وكذلك رغباتهم وميولهم، حيث هناك روايات مختلفة وكتب علمية متخصصة وغيرها من مجالات الكتابة التي نحرص على تقديمها الى قراء العربية.



وأشار العمران الى أن جناح «دار بوك لاند» للنشر والتوزيع قدم خلال المعرض أكثر من 20 إصدارا قيمة الواحد منها 10 دراهم فقط، وذلك دعما للقراءة وسعيا لأن يكون الكتاب في متناول الجميع لأن من يقرأ مرة ومرتين فسيشكل ذلك محفزا له على القراءة والاستمرار بها وبالتالي النهوض بالمستوى الثقافي للشخص، وربما يؤدي ذلك الى تشجيع الآخرين على الإقبال على الكتاب من جديد خاصة اننا نلاحظ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بين أيدي الجميع، ولعل ذلك يشكل سببا في قلة الإقبال على القراءة المباشرة وهذا ما نتمنى أن يتم تداركه وان يكون هناك اهتمام أكبر من الأهل والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في التشجيع على القراءة لأنها تختلف عن متابعة وسائل التواصل ولأنها تنمي القدرات وآلية التعامل مع الأفكار والكلمات واختيار الألفاظ وتحسين أساليب التعبير حتى خلال تعاملاتنا اليومية.



وأشار العمران أيضا الى التنظيم الرائع للمعرض بأجنحته المختلفة، متوجها بالتهنئة أيضا الى الأديب والروائي طالب الرفاعي بمناسبة اختياره شخصية العام الثقافية وكذلك الى دار «ذات السلاسل» الكويتية كأفضل دار نشر عربية، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.