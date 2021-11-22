بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د.مشعان العتيبي حرص الكويت على الاهتمام بالطفل وبكل شؤونه وذلك من خلال صون حقوقه.



وأشار في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الى ان الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 وبروتوكولاتها الاختيارية والصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص الكويت البالغ على حقوق الطفل ومسؤوليتها تجاه بناء مستقبله.



وقد حققت الكويت إنجازات ملموسة في اتجاه الحفاظ على الأطفال من تحقيق الرفاهية لهم وضمان حقوقهم. إلى جانب إقرار مجلس الأمة الكويتي قانون حماية الطفل عام 2015، وهو القانون الذي يؤكد مدى حرص الكويت على الاهتمام الشديد على توفير سبل الرعاية والاهتمام كافة بالأطفال في كل الأعمار وخدمة قضايا الطفل لتحقيق أكبر قدر من الجودة في أساليب حمايته ورعايته اجتماعيا وثقافيا ونفسيا وإعلاميا. وتابع: ولا يفوتنا التأكيد على هذا الاهتمام من خلال إقرارها العديد من القوانين التي تحرص على مصلحة الطفل وفي كل الحالات، كقانون الحضانة العائلية، وقانون الأحداث، وبصدور قانون الحماية من العنف الأسري لكي يسهم أيضا في وقاية الطفل وحمايته من كل أشكال العنف والإساءة.



وأشار العتيبي إلى ان الاحتفال باليوم العالمي للطفل هو تجديد بالالتزام بتحمل كل المسؤوليات المدنية تجاه حمايته وضمان حقوقه. وتعتبر المشاركة في هذا اليوم بمنزلة فرصة ثمينة لتوعية المجتمع بأهمية حقوق الطفل وبذل الجهود لتنميته تنمية سليمة.



وختم العتيبي بالقول: وتؤكد الكويت على استدامة اهتمامها بقضايا الطفولة ايمانا منها بأن بناء الإنسان يبدأ من تلك المرحلة، وهو ما أكد عليه قادة الدولة في توجيهاتهم نحو بناء الفرد والسعي إلى تأمين كل احتياجاته في ظل رعاية سامية من القيادة السياسية.