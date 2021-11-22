القاهرة - خلود أبوالمجد



على الرغم من وفاة رئيس المهرجان قبل 3 أسابيع، أقيم مساء امس الأول حفل «نجم العرب» في أحد فنادق الكبرى بالقاهرة، وهو الحفل المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، لأنه يهدف الى تكريم كل فنان يحقق نجاحا جماهيريا خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي، حيث يستطيع الجمهور من كل الدول العربية المشاركة في عملية الاستفتاء واختيار نجمه المفضل.



وكان من أبرز الأسماء التي تم تكريمها في الحفل الفنانة ليلى علوي عن دورها في فيلم «ماما حامل» والذي عادت به الى السينما بعد غياب كبير عنها، والفنان السوري قصي خولي عن دوره في مسلسل «2020»، والذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا لافتا، كما تم تكريم الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة نوال الزغبي والفنان صلاح عبدالله، والفنان كريم محمود عبدالعزيز عن دوره في فيلم «موسى»، والفنان أحمد العوضي الذي جاء للحفل فور استقباله زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي كانت تتلقى العلاج خارج مصر عقب الأزمة الصحية التي كادت تودي بحياتها نتيجة خطأ طبي، كما تم تكريم كل من الفنان خالد سرحان والفنانة دينا فؤاد والفنان الشاب محمود ياسين (جونيور) عن أدوارهم التي قدموها في مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان الماضي.



ومن الخليج تم تكريم الفنان بدر الشعيبي كأفضل فنان شاب خليجي، حيث عبر بدر عن سعادته الكبيرة بالتكريم في القاهرة وسط كوكبة من النجوم، وأهدى التكريم للكويت والسعودية، كما منحت إدارة المهرجان الفنانة إلهام علي جائزة أفضل أداء عن دورها في «اختطاف»، حيث عبرت إلهام عن سعادتها بالتكريم في مصر مؤكدة انها ستتواجد خلال الفترة المقبلة في القاهرة للمشاركة في مسابقات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأحد الأفلام السعودية، كما قالت انها تشارك في الفترة الحالية في بطولة فيلم «تشيلو» والذي يقوم بإنتاجه المستشار تركي آل الشيخ ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود والنجوم العرب.



من جانب آخر، ونظرا لعدد من المشكلات التي حدثت جراء سوء الأحوال الجوية والتي صادفت يوم الحفل، تأخر بداية الحفل من الساعة السابعة 7 حتى الساعة الـ 9 ونقل السجادة الحمراء داخل الفندق بعد هطول الأمطار الغزيرة حرصا على سلامة الجميع، لكن توالت الأزمات التي بدأت بخروج فرقة «واما» لعدم تواجد مقاعد لهم داخل القاعة على طاولات الفنانين، ليعتذر لهم القائمون على الحدث وتتم إعادتهم مرة أخرى، لتعقبها مغادرة الفنان إيهاب توفيق الحفل غاضبا بسبب تأخر تكريمه، حيث كان من المقرر أن يكون من أوائل المكرمين، لكن تم تصعيد عاصي الحلاني أولا، وهو ما أغضب توفيق بشدة وقرر الرحيل، فيما أسرعت الفنانة إيناس عز الدين لملاحقته في محاولة لإقناعه بالعودة من أجل التكريم إلا أنه حين عاد وجد أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد صعدت على المسرح لكي تشدو بأغنيتها الجديدة وتتسلم تكريمها فغادر مرة أخرى غاضبا.



وفي تلك الأثناء كان الفنان سيد رجب قد غادر أيضا الحفل منزعجا من تأخر تكريمه دون أن يشعر أحد لانشغالهم بمحاولة إرضاء الفنان إيهاب توفيق وفريق «واما»، أما الفنانة دينا فؤاد فبعد تسلم تكريمها غادرت غاضبة بسبب تأخر تكريمها حتى نهاية الحفل، قائلة لمساعديها: «مينفعش كده إزاي أتكرم آخر واحدة»، وأسرعت بالصعود إلى الدور الثاني بالفندق حتى لا تقوم الكاميرات بتصويرها.



بينما لقبت مذيعة الحفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز أثناء صعوده للتكريم بنجم «التيك توك»، مشيرة للفيديوهات التي يصورها برفقة أصدقائه من الفنانين خاصة الفنان سليمان عيد، وهو الأمر الذي أزعجه.