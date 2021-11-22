ينظّم نادي الرماية الكويتي الرياضي على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الخميس المقبل كأس المغفور الشيخ عبدالله المبارك في رماية أسلحة الرصاص الأولمبية ورماية القوس والسهم الأولمبي والتي تستمر حتى السبت المقبل.



وأعدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة برنامج المنافسات والفئات وهي كالتالي (المسدس ضغط الهواء 10م والبندقية ضغط الهواء 10م ورماية القوس والسهم الأولمبي) للرجال والسيدات. وقد تم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من السبت الماضي على أن يغلق باب التسجيل مساء غد الثلاثاء وهو الموعد المحدد لإجراء قرعة المتسابقين وتوزيع المجموعات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ان نادي الرماية يعتز بإقامة بطولات سنوية تحمل أسماء كويتية كان لها تاريخ كبير في نهضة الكويت.